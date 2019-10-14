Россияне потребовали ареста предполагаемого сына судьи за смертельную драку

Жители Красноярска запланировали провести 15 октября народный сход у здания краевой прокуратуры с требованием арестовать Сергея Шмелева и Андрея Шилова, которые забили до смерти местного жителя, сняли избиение на видео и остались на свободе. Об этом сообщает портал Znak.

По информации издания, знакомые и родные Дмитрия Сисигина, который погиб после избиения, опасаются, что родители Шилова попытаются замять дело. Предполагается, что мать подозреваемого была судьей, а сейчас занимается адвокатской деятельностью. Отец в свою очередь занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

Красноярцы требуют ареста мужчин, лишения Шилова родительских прав, его отца — депутатского мандата, а его матери — адвокатской лицензии. Также горожане хотят, чтобы дело контролировали Следственный комитет России и Генпрокуратура.

Драка, по словам друзей погибшего, произошла в ночь на 15 сентября в одном из подъездов. Там Шмелев и Шилов избили мужчину, после чего поднялись к нему в квартиру, где проломили ему голову. Происходящее снималось на камеру. Погибшим, как уточняло издание NGS24, оказался 31-летний Дмитрий Сисигин.

По некоторым данным, между мужчинами произошла перепалка в ночном клубе. Как рассказал один из друзей Сисигина, там погибшего избили, после чего подозреваемые помогли ему дойти до квартиры, где якобы продолжили избивать.

В Следственном комитете России поясняли, что до смерти дело мужчины находилось в полиции, следователям его передали на прошлой неделе. Там добавили, что оба подозреваемых на свободе, но не уточнили, избрана ли им мера.

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