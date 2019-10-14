Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Наталья Котовская / Вконтакте

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице. Об этом его друзья написали в сообществе «Сводка 24» во «ВКонтакте».

По словам друзей, драка произошла в ночь на 15 сентября. Они сообщили, что Сергей Шмелев и Андрей Шилов избили мужчину в подъезде, после чего поднялись к нему в квартиру, где проломили ему голову. Шилов снимал все на камеру — на кадрах видно, что мужчина измазан кровью. Друзья погибшего утверждают, что у него начался отек мозга и он 22 дня находился в коме. Сообщается, что мужчина умер, не приходя в сознание.

Как пишет NGS24, погибшего звали Дмитрий Сисигин, ему был 31 год. Друг Сисигина Павел К. рассказал, что тот был знаком с Шиловым и Шмелевым, они поссорились в клубе. Там погибшего избили, после чего подозреваемые помогли ему дойти до квартиры, где якобы продолжили избивать. Другая знакомая Сисигина Кристина Корнева рассказала, что он был мастером спорта по биатлону, у него было много медалей. Еще одна знакомая Наталья Котовская уточнила, что Сисигин общался с Шиловым еще с начала лета. Она заявила, что видео из квартиры друзьям отправил Шилов.

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В краевом управлении Следственного комитета России (СКР) «Московскому комсомольцу» подтвердили смерть мужчины. По словам друзей погибшего, Шмелев находится в СИЗО, а Шилов — на свободе. В СКР пояснили, что до смерти дело мужчины находилось в полиции, следователям его передали на прошлой неделе. Там добавили, что оба подозреваемых на свободе, но не уточнили, избрана ли им мера пресечения.

Друзья убитого связывают нахождение подозреваемых на свободе с родителями Шилова. Утверждается, что его отец — глава Емельяновского поселкового совета депутатов, а мать Людмила Шилова — бывшая судья и действующий адвокат в Емельяновском районном суде. Иван Шилов сказал NGS24, что информация ложная. Андрей Шилов заявил «МК в Красноярске», что журналисты «не знают нюансов дела», а из него «сделали чудовище».

На сайте Красноярского краевого суда опубликовано апелляционное определение по делу Шилова А.И., которого осудили условно за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Жители Красноярска собираются устроить 15 октября пикет у здания краевой прокуратуры, чтобы добиться честного и непредвзятого расследования, сообщило «НДН.Инфо».

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