Появилось новое видео с нападением сына экс-судьи на россиянина

В сети появилось новое видео, на котором сын депутата и экс-судьи Андрей Шилов, который подозревается в избиении красноярца до смерти, участвует в истязании еще одного мужчины. Ролик опубликован в паблике «ПЛОХИЕ НОВОСТИ» во «ВКонтакте».

Видео снимал сам Шилов. В кадре появляется окровавленный человек, которого называют «Рыжий». Он не может подняться на ноги сам, и его поднимают за руки. Тот опирается на багажник машины, и один из участников съемки бьет его ногой в область лица. Затем мужчину заталкивают в багажник, который закрывается не сразу. «Там нога его, *****, аккуратно», — говорит с усмешкой оператор. В следующей сцене Шилов за рулем автомобиля обращается к избитому, его мычание глухо доносится, вероятно, из багажника.

14 октября Шилов и его товарищ Сергей Шмелев были задержаны по подозрению в применении насилия, повлекшего смерть. По предварительным данным, 15 сентября они жестоко избили своего знакомого, проломили ему череп и снимали все на видео. Пострадавший умер в больнице через 22 дня. Целый месяц нападавшие находились на свободе.

Родители Андрея Шилова — влиятельные люди в области. Мать была судьей, потом занялась адвокатской деятельностью. Отец — председатель Емельяновского поселкового совета депутатов.

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