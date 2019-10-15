Россияне вышли на народный сход после смертельной драки с участием сына судьи

В Красноярске начался народный сход после того, как двое местных жителей до смерти забили своего знакомого. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По его информации, в городе на проспекте Мира в настоящее время собрались около 10-15 человек. Отмечается, что организаторы, помимо акции, также собираются провести одиночные пикеты с призывом наказать виновных в убийстве.

Горожане считают, что дело может быть закрыто в связи с тем, что один из подозреваемых является выходцем из влиятельной семьи. Жители предлагают лишить соучастника преступления родительских прав, а его родственников, отца-депутата и мать-судью, — мандата и адвокатской лицензии.

Ранее во вторник главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух местных жителей, которых подозревают в избиении мужчины до смерти. Подозреваемых — Андрея Шилова и Сергея Шмелева — задержали вечером 14 октября.

По данным родственников погибшего, Шилов — сын бывшей судьи, которая впоследствии занялась адвокатской деятельностью, и председателя Емельяновского поселкового совета депутатов. На его странице во «ВКонтакте» был опубликован пост с утверждениями, что Шилов не имеет отношения к произошедшему, а видеозапись избиения сфабрикована.

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