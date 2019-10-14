Сына судьи с приятелем задержали за смертельную драку в Красноярске

В Красноярске задержали двоих мужчин, забивших до смерти человека и снимавших при этом видео. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемых допрашивают следователи, в ближайшее время суд изберет обоим меру пресечения. По данным следствия, оба уже имеют судимости — один за мошенничество и грабеж, второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска планировали 15 октября провести народный сход у здания краевой прокуратуры с требованием арестовать мужчин.

По данным родственников погибшего, один из предполагаемых убийц — выходец из влиятельной семьи, его мать была судьей, впоследствии занялась адвокатской деятельностью, а отец занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

По данным местных СМИ, перед дракой мужчины устроили перепалку в ночном клубе. Там приятели якобы начали бить потерпевшего, а затем поднялись к нему в квартиру и пробили голову. Происходящее они снимали на камеру мобильного телефона. Избитый 31-летний мужчина три недели находился в коме, а затем скончался в больнице, не приходя в сознание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru