Задержание сына экс-судьи с приятелем за смертельную драку попало на видео

Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух местных жителей, которых подозревают в избиении мужчины до смерти.

На кадрах видно, что подозреваемые не оказывали сопротивления при задержании. Один из них утверждал, что не будет никуда убегать. Мужчин доставили в управление по расследованию особо важных дел.

Ведомство проведет служебную проверку, чтобы выяснить, почему подозреваемым избрали не связанную с ограничением свободы меру пресечения.

«Приоритетной позицией Главного управления МВД России по Красноярскому краю остается неотвратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения», — подчеркнули в МВД.

Подозреваемых — Андрея Шилова и Сергея Шмелева — задержали вечером 14 октября. Предположительно, мужчины забили своего знакомого до смерти и сняли это на видео. Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска планировали 15 октября провести народный сход у здания краевой прокуратуры с требованием арестовать мужчин.

По данным родственников погибшего, Шилов — выходец из влиятельной семьи, его мать была судьей, впоследствии занялась адвокатской деятельностью, а отец занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов. На его странице во «ВКонтакте» был опубликован пост с утверждениями, что Шилов не имеет отношения к произошедшему, а видеозапись избиения сфабрикована.

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