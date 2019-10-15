Сын российской судьи открестился от смертельной драки

На странице жителя Красноярска Андрея Шилова во «ВКонтакте», которого вместе с другом задержали по подозрению в избиении мужчины до смерти, появилась публикация с описанием произошедшего по версии задержанных.

В записи сказано, что Шилов, второй подозреваемый Сергей Шмелев и погибший Дмитрий Сисигин встретились у подъезда Сисигина. Шмелев и погибший начали драться, а Шилов стал их разнимать. После этого он уехал в клуб на такси, а Сисигин и Шмелев остались дома.

«Они [Сисигин и Шмелев] продолжили дальше распивать спиртные напитки и употреблять наркотики. <...> Кто знает что было между погибшим и Шмелевым когда они остались вдвоем, Шмелев умалчивает!!!!!» — говорится в записи (орфография и пунктуация сохранены).

Также в публикации утверждается, что видео с избиением погибшего сфабриковано, а СМИ публикуют недостоверную информацию. В следующей записи на странице Шмелева сказано, что публикации сделаны от имени «группы товарищей, которые знают этих ребят с обратной стороны».

Вечером 14 октября стало известно, что Шилова и Шмелева задержали. Предположительно, мужчины забили Дмитрия Сисигина до смерти и сняли это на видео. Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска планировали 15 октября провести народный сход у здания краевой прокуратуры с требованием арестовать мужчин.

По данным родственников погибшего, Шилов — выходец из влиятельной семьи, его мать была судьей, впоследствии занялась адвокатской деятельностью, а отец занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

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