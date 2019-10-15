Стало известно о конфликте забитого до смерти россиянина с сыном экс-судьи

Жители Красноярского края Сергей Шмелев и Андрей Шилов, которых подозревают в избиении мужчины до смерти, могли пойти на преступление из-за конфликта в сети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, в одном из чатов погибший Дмитрий Сисигин в нецензурной форме назвал их геями, но при этом извинился, однако те поехали ему мстить. Шмелев же утверждает, что они вместе хотели выпить, но мужчина на них не так посмотрел и началось избиение: сначала в подъезде, затем в квартире. После этого, как пишет Mash, Шилов переоделся в одежду убитого и уехал в клуб.

Шмелев остался на месте и пытался замести следы. Сообщается, что в квартире играла громко музыка и соседи позвонили в полицию. По некоторым данным, мужчину задержали, но позднее отпустили без экспертизы.

Вечером 14 октября стало известно, что Шилова и Шмелева задержали. По предварительным данным, мужчины забили Дмитрия Сисигина до смерти и сняли это на видео. Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска планировали 15 октября провести народный сход у здания краевой прокуратуры с требованием арестовать виновных.

По данным родственников погибшего, Шилов — выходец из влиятельной семьи, его мать была судьей, впоследствии занялась адвокатской деятельностью, а отец занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

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