Приятель сына экс-судьи объяснил избиение россиянина до смерти «вспыльчивостью»

Второй участник смертельной драки в Красноярске Сергей Шмелев рассказал, что конфликт между ним и погибшим Дмитрием Сисигиным возник из-за того, что он «вспыльчивый человек». Об этом в среду, 16 октября, сообщает РИА Новости.

Мужчина заявил, что бывший с ним сын экс-судьи Андрей Шилов снимал видеозапись, на которой он и Шмелев запечатлены в крови погибшего, для «каких-то» своих целей.

Он добавил, что в этот день был пьян и раскаивается в содеянном. Шмелев был арестован решением суда.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Шилова на два месяца. По предварительным данным, мужчины до смерти забили своего знакомого Дмитрия Сисигина и сняли это на видео. Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска устроили народный сход с требованием арестовать виновных.

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