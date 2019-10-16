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Сына экс-судьи отправили под арест за избиение россиянина до смерти

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Андрей Шилов

Суд Центрального района Красноярска арестовал Андрея Шилова, которого подозревают в избиении знакомого до смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Шилов проведет в СИЗО два месяца. Об избрании меры пресечения второму подозреваемому, Сергею Шмелеву, ничего не сообщается.

Шилова и Шмелева задержали вечером 14 октября. По предварительным данным, мужчины до смерти забили своего знакомого Дмитрия Сисигина и сняли это на видео. Друзья убитого рассказали журналистам, что преступление было совершено еще 15 сентября, однако подозреваемые до последнего оставались на свободе. Возмущенные жители Красноярска устроили народный сход с требованием арестовать виновных.

По данным родственников погибшего, Шилов — выходец из влиятельной семьи, его мать была судьей, впоследствии занялась адвокатской деятельностью, а отец занимает пост председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

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