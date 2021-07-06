Chanel выбрал микрофон российского производства для съемки новой рекламы

Французский модный дом Chanel выбрал микрофон российского производства «Октава» для съемки новой рекламной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах опубликованного черно-белого ролика одна из моделей поворачивает перед микрофоном МКЛ-5000 «Октава» кольцо на циферблате черных часов люксовой марки.

Тульское предприятие по производству акустического оборудования «Октава» появилось в конце 1920-х годов. В ходе Великой Отечественной войны завод снабжал фронт и тыл рупорами и громкоговорителями, а к началу 1960-х годов выпускал наиболее современные микрофоны, а также целый ряд других изделий. На пике развития производства предприятие обеспечивало рабочими местами восемь тысяч человек.

Известно, что именно в микрофон «Октавы» в 1961 году первый космонавт Земли Юрий Гагарин сказал свою знаменитую фразу «Поехали!». Помимо этого микрофоны, произведенные на упомянутом заводе, использовали в своей работе разные знаменитые музыкальные коллективы, такие как U2, Iron Maiden, Radiohead, а также певец Мэрилин Мэнсон.

В ноябре 2017 года в России возродили производство микрофонов «Октава». Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил льготный заем 359,7 миллиона рублей на производство российских микрофонов и наушников взамен импортных.