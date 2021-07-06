ФСБ задержала подозреваемых в терроризме жителей Челябинской области

В Челябинской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали местных жителей по подозрению в терроризме. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, задержанные состояли в международной террористической организации и распространяли ее идеологию. При обыске у них изъяли запрещенные к распространению в России печатные материалы. По данным источника агентства, речь идет о членах террористического движения «Хизбут-Тахрир» (запрещено в России).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).