Врачи рассказали о пользе шоколада. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Национального центра биотехнологической информации США.

По словам экспертов, в шоколаде содержится огромное количество веществ, которые благотворно влияют на состояние здоровья. Прежде всего, в нем содержатся гормоны, отвечающие за настроение — серотонин, эндорфин и допамин, которые так и называют: «гормон счастья».

«Шоколад может взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, такими как дофамин, серотонин и эндорфин (содержащиеся в какао и шоколаде), которые способствуют регулированию аппетита и улучшению настроения», — говорится в исследовании.

Сырое какао полезно для сердца. В нем содержатся флаванолы — растительные соединения, которые, как считается, улучшают кровообращение в сердце, снижают кровяное давление и воспаление и даже понижают уровень холестерина.

Кроме того, шоколад способен усиливать мозговую активность, благодаря кофеину и теобромину, которые являются природными стимуляторами. При этом, эксперты советуют с вниманием подходить к выбору шоколада: чем меньше в плитке сахара, например, в горьком или в темном, тем ниже вероятность резкого ухудшения самочувствия после падения уровня сахара в крови.

Также потребление шоколада снижает риск появления болезни Альцгеймера или Паркинсона. Флаванолы могут защищать от окислительного стресса и других повреждений клеток, сохраняя когнитивные способности человека с возрастом.

В другом исследовании на сайте Федерации американских обществ экспериментальной биологии говорится, что потребление всего 100 граммов шоколада в день помогает похудеть. Врачи провели эксперимент, в результате которого пришли к выводу, что флавоноиды могут помочь снизить резистентность к инсулину и, соответственно, предотвратить скачки уровня сахара в крови, которые являются предвестником голода и переедания.