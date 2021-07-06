Модель приняли за куклу из-за неестественного тела в рекламе бикини

Манекенщица популярного бренда Fashion Nova удивила пользователей сети своей внешностью. На соответсвующие фото и комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

Модель по имени Леми (Lemy) снялась в рекламной кампании марки в бикини с прозрачными бретельками ярко-голубого цвета, верх которого обнажает часть ее груди. На размещенном кадре она позирует с длинными волосами в тон наряда с ярким макияжем. Публикация набрала 254 тысячи лайков.

Отмечается, что стоимость купального костюма Clearly Your Type PVC Strap 2 Piece Bikini составляет 38 долларов (2792 рубля). Вещь представлена в ассортименте Fashion Nova в трех цветах: розовом, голубом и бежевом.

Подписчики приняли знаменитость за куклу в комментариях под опубликованным снимком из-за неестественных параметров тела. По мнению юзеров, у Леми слишком тонкая талия и чересчур широкие бедра. «Клянусь, я подумал, что она кукла», «У нее очень странная фигура, выглядит ненатурально», «Она вообще настоящий человек?», «Вылитая кукла Barbie», «У нее непропорциональное тело», — высказывались комментаторы.

В апреле другая модель Fashion Nova поделилась откровенным снимком в белье и взволновала подписчиков. Манекенщица Матильда Танто (Mathilde Tantot) сфотографировалась на фоне природы в желтых трикотажных шортах и голубом бюстгальтере из прозрачной ткани, через которую просвечивается грудь.