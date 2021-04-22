Модель популярного бренда снялась в прозрачном белье и взволновала поклонников

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась откровенным снимком в белье и взволновала подписчиков. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) снялась на фоне природы в желтых трикотажных шортах и голубом бюстгальтере из прозрачной ткани, через которую просвечивается грудь. Ее образ дополнила небольшая тканевая сумка-мешок. Публикация набрала 1,3 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Идеальная», «Черт возьми, ты выглядишь потрясающе, как и всегда», «Очень горячо», «Отличные снимки», «Я завидую твоей фигуре», — восхищались они.

В декабре 2020 года Матильда Танто снялась без белья в прозрачном топе фирмы Эмили Ратаковски. На кадрах с бекстейджа фотосессии 25-летняя знаменитость позирует в зеленых лонгсливе и брюках фирмы Inamorata Woman. Свой образ модель дополнила белыми кроссовками Nike Air Force.