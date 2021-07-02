Покупатели подняли на смех новый купальник популярного бренда

Откровенный дизайн нового купального костюма популярного бренда Fashion Nova рассмешил покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети ролике продемонстрирована новая коллекция бикини бренда. В ней представлены купальники оранжевого, желтого, розового, зеленого и фиолетового цветов. Однако внимание покупателей привлек купальный костюм желтого цвета, представляющий собой верх и низ бикини, соединенные одной нитью, проходящей между ягодиц.

Пользователи сети подняли на смех эту модель купальника в комментариях под публикацией. «Я не смогу носить эту зубную нить», «Этот желтый купальник выводит меня из себя», «Какого черта?», «У вас там все нормально с головой?» — высказывались они.

В апреле откровенный дизайн нового наряда популярного бренда PrettyLittleThing озадачил покупателей. Пользовательница соцсети под никнеймом @undeniablelove7 разместила на своей странице скриншот с сайта марки, на котором модель демонстрирует черное облегающее боди на одно плечо стоимостью почти 1110 рублей. Комбинезон представляет собой гибрид купальника и велосипедных шорт. Он оформлен асимметричным вырезом на бедре, который обнажает ягодицу.