МИД Киргизии вручил ноту протеста турецкому послу в связи с похищением и доставкой в Турцию киргизского гражданина Орхана Инанды, пропавшего месяц назад в Бишкеке. Об этом 6 июля сообщает «Интерфакс».

МИД потребовал вернуть Орхана Инанды в Киргизию и пообещал сделать все для защиты его прав и законных интересов. Посол, в свою очередь, заявил, что Инанды является гражданином Турции, а Анкара не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Киргизии.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган в телеобращении заявил, что террорист Инанды был схвачен спецслужбами страны.

Уроженец Турции Орхан Инанды является основателем сети школ «Себат» и университета «Ататюрк-Ала-Тоо». В 2012 году он получил гражданство Киргизии. В 2016 году в Турции произошла попытка переворота. Власти заявили, что ее организовал проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюллен, а школы «Себат», открытые в других странах при участии фонда Гюлена, представляют угрозу безопасности.

В июне 2021 года киргизские СМИ сообщили, что родственники Инанды обратились в милицию с заявлением о его пропаже. Президент Садыр Жапаров поручил установить его местонахождение.

