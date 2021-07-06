В России изменились правила возвращения из-за границы — с 7 июля вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане будут освобождены от двукратного ПЦР-тестирования при въезде в страну. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что туристы, вакцинировавшиеся от коронавируса в течение последних 12 месяцев или перенесшие заболевание за последние шесть месяцев, освобождаются от двухкратного ПЦР-тестирования при возвращении в Россию.

Также согласно новому постановлению, остальные граждане обязаны сдать один тест на коронавирус в течение трех дней со дня въезда в Россию и соблюдать изоляцию до получения результатов.

Сведения о результатах ПЦР-тестирования должны быть также размещены на портале Госуслуг. Постановление вступает в силу с 7 июля 2021 года.

Ранее в июне Минтранс России направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. По данным департамента госполитики в области гражданской авиации министерства, сведения о вакцинации авиапассажиров должны быть взяты с портала госуслуг.