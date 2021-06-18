В России предложили верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации

Минтранс России направил авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность авторизовываться пассажирам по сертификату о вакцинации против COVID-19. Об этом пишет РБК.

По данным департамента госполитики в области гражданской авиации министерства, сведения о вакцинации авиапассажиров должны быть взяты с портала госуслуг. Поручение о верификации пассажиров по сертификату о прививке дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Также в Минцифры сообщили, что такое правило может быть распространено на все виды транспорта.

Источник издания в Минтрансе подтвердил подлинность этой информации. Другой источник в крупной российской авиакомпании сообщил, что вопрос использования сертификата о вакцинации при покупке билета действительно обсуждается. Были проведены совещания на площадке Минтранса и Минцифры, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее страны Евросоюза договорились об ослаблении ограничений на путешествия внутри блока: европейцам, получившим прививку, разрешат путешествовать свободно по тем частям ЕС, где безопасно находиться. Для передвижения европейцам потребуются документы, которые подтверждают, что они получили прививку или переболели и имеют достаточное количество антител к вирусу.