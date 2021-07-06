Взлом зашифрованной сети позволил немецкой полиции за раз арестовать 750 человек

Взлом зашифрованной сети позволил немецкой полиции за раз арестовать более 750 человек и конфисковать несколько тонн наркотических веществ. Об этом пишет The Independent со ссылкой на данные представителей службы безопасности Германии.

Расследование длилось больше года, с апреля 2020-го. В основном оно затрагивало данные переписок в мессенджере компании EncroChat. Германским следователям помогали их голландские и французские коллеги.

«Данные из мессенджера получили следователи из Франции. Совместной следственной группе удалось расшифровать зашифрованные данные и, таким образом, прочитать сообщения», — заявила германский прокурор Джулия Буссвайлер.

В результате следователи изъяли почти 4 тонны наркотических веществ.

EncroChat — провайдер коммуникационных сетей и услуг, базировавшийся в Нидерландах. Компанию неоднократно обвиняли в том, что ее сервисами пользуются преступные группировки, а она это игнорирует.

9 июня сообщалось, что в Европе стали производить больше наркотиков — в частности, амфетамина и метамфетамина — на фоне пандемии COVID-19.