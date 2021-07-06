Трехметровая акула-людоед напала на мужчину и едва не лишила его руки

В австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. Пострадавший едва не лишился руки, сообщает 9news.

5 июля 2021 года 25-летний Джо Хоффман (Joe Hoffman) пришел на пляж Crescent Head, чтобы заняться серфингом. Около 16:25 по местному времени служба спасения получила сообщение о том, что на него напала акула.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Акула откусила часть доски и нанесла Хоффману серьезную травму руки. На пляже ему наложили жгут, а после в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу Ньюкасла.

Друг Хоффмана Каху, который тоже катался на доске в тот день, сказал, что он не видел самого нападения, но видел его последствия. «Это одна из самых жестких вещей, с которой я когда-либо сталкивался», — рассказал он.

По словам врачей, им удастся спасти правую руку серфера, пишет ABC News. «Надо отдать должное случайным прохожим, которые помогли мужчине выбраться из воды. Пострадавший получил серьезные травмы руки», — сказал сотрудник скорой помощи Эндрю Беверли (Andrew Beverley).

Специалисты проанализировали фотографии откушенной доски и пришли к выводу, что на Хоффмана напала большая белая акула длиной около трех метров.

Большие белые акулы вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух тонн. Особи этого вида обитают в прибрежных зонах и считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии акула-людоед напала на купальщика возле пляжа. Спасатели успели вовремя прийти на помощь пострадавшему и доставили его в больницу, откуда он вышел уже на следующий день.