Переживший нападение акулы-людоеда пловец подробно рассказал об ощущениях

Пловец из Сан-Франциско, штат Калифорния, выжил после нападения большой белой акулы, также известной как акула-людоед, и рассказал о подробностях случившегося и своих ощущениях. Об этом сообщает издание NBC Bay Area.

В субботу, 26 июня, около 09:15 у пляжа Gray Whale Cove на Неманью Спасоевича (Nemanja Spasojevic) напала большая белая акула длиной около полутора метров. Хищница укусила мужчину в правую ногу. Спасатели доставили пострадавшего в больницу.

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По словам Спасоевича, акула не пыталась лишить его ноги, а «нежно укусила» и отпустила. «Укус акулы был похож на комариный, пока я не обернулся и не увидел леденящий кровь взгляд хищницы, которая смотрела прямо на меня», — рассказал он.

Мужчине удалось выбраться из воды живым. На берегу он обнаружил многочисленные колотые раны от острых зубов акулы. Спасатели быстро приехали на место происшествия и отвезли Спасоевича в больницу. «Наверное, я самый везучий парень в мире! Я вышел из больницы через день после нападения большой белой акулы», — рассказал он.

Дэвид Эберт (David Ebert), программный директор Тихоокеанского центра исследования акул, считает, что хищница приняла мужчину за тюленя и поэтому напала. «Люди не входят в меню больших белых акул. Иногда у нас случаются инциденты с ними, но это скорее исключение, чем правило», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Австралии четырехметровая акула-людоед напала на подводного охотника. Четырехметровая акула схватила 25-летнего Алекса Доддса (Alex Dodds) за ногу, однако его приятель сумел отогнать хищника.