«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска автомобилей на топливе будущего

«АвтоВАЗ» назвал примерные сроки начала выпуска автомобилей на альтернативном топливе будущего, в том числе на гибридных двигателях и электроаккумуляторах. О планах концерна рассказал его глава Николя Мор, которого цитирует ТАСС.

«Мы переходим на новую платформу, которая к 2027–2028 годах позволит выпускать автомобили на бензине, метане, гибриды и полностью электрические», — отметил Мор.

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Также он коснулся возможностей модели Lada Vesta CNG, выпускаемой с 2017 года. Она может использовать в качестве топлива бензин и метан.

Прежний глава «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис заявлял, что компания не будет производить электромобили до тех пор, пока они не станут доступными в России.

В мае 2021-го руководство «АвтоВАЗа» заявляло, что не собирается конкурировать с Tesla. Эти слова последовали за выступлением основателя американской компании Илона Маска, в котором он допустил открытие производства в России.

