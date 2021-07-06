Начальство заставило беременную россиянку ходить на работу и довело до выкидыша

У беременной сотрудницы одного из магазина Екатеринбурга случился выкидыш после того, как начальство заставило ее ходить на работу. Об этом сообщает портал «Е1».

Две недели назад у женщины начались сильные боли, а после на работе открылось кровотечение. Начальству не понравилось, что россиянка пренебрегает работой, поэтому оно пригрозило перевести ее из заместителей в продавцы. По ее утверждению, угрозы сохранились в переписках.

После того, как женщина вернулась к работе, у нее заболел живот. Она попросила директора магазина, чтобы вместо нее вышел другой сотрудник. На просьбу россиянке ответили, что заменить ее некем, и потребовали остаться.

Жительница терпела пять часов, но когда боли стали сильными, она вызвала скорую помощь. В больнице у женщины случился выкидыш. Россиянка заявила, что планирует подать в суд на руководство магазина.

Ранее жительница города Валдай Новгородской области захотела избежать наказания в суде и соврала о беременности ради защиты, после чего заявила, что ребенок умер. Из-за беременности ей назначили штраф, а не административный арест или обязательные работы. После того как приставы попросили показать место захоронения ребенка, женщина призналась, что справка о беременности была фальшивая.