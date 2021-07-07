Сбербанк поблагодарил силовиков за задержание захватчика в Тюмени

Сбербанк поблагодарил силовиков за задержание мужчины, захватившего заложников в отделении банка в Тюмени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Там отметили, что в настоящее время злоумышленник задержан, пострадавших нет. «Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — добавил представитель банка.

Утром 7 июля в полицию Тюмени сообщили, что в отделение банка на улице Червишевский тракт пришел неизвестный и потребовал деньги. К месту происшествия были стянуты подразделения спецназа, силовики блокировали место ЧП. По некоторым данным, злоумышленник заявлял, что у него сумка с опасным предметом, и требовал 15 миллионов рублей.

Позже его задержали. Взрывных устройств не обнаружено, только муляж.