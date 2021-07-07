Полиция вызвала на переговоры захватчика отделения Сбербанка в Тюмени

Полиция вызвала на переговоры захватчика отделения банка в Тюмени. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

По его словам, мужчина потребовал передать ему 15 миллионов рублей наличными. К месту происшествия стянуты подразделения спецназа.

Правоохранители блокировали место ЧП. Также эвакуированы жители жилого дома, в котором располагается захваченное отделение Сбербанка.

Ранее 7 июля сообщалось о захвате банка. Мужчина пришел в маске и с рюкзаком, из которого видны торчащие провода. Он передал записку с требованием денег. У него в заложниках, по разным данным, от двух до нескольких человек.