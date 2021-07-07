Появились фото из захваченного в Тюмени банка

В заложниках у захватившего банк в Тюмени находятся два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Источник в экстренных службах говорит о трех заложниках. Фото из банка публикует Telegram-канал «112».

На снимке видна сотрудница кредитной организации и мужчина в кепке и с рюкзаком.

Спасательные службы эвакуировали 50 жильцов пятиэтажного дома, в котором располагается банк на Червишевском тракте. Люди находятся на безопасном расстоянии от места ЧП.

К банку стянуты сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее 7 июля сообщалось о захвате банка. Мужчина пришел в маске и с рюкзаком, из которого были видны торчащие провода. Он передал записку с требованием наличными 15 миллионов рублей. Полиция начала с ним переговоры.