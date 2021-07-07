В Тюмени мужчина захватил банк и взял заложников

В Тюмени мужчина захватил отделение банка и взял в заложники его сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступник скрыл лицо под маской и зашел в кредитную организацию, уточняет издание Baza в своем Telegram-канале. Из его рюкзака видны торчащие провода. Мужчина передал записку с требованием 15 миллионов рублей.

По разным данным, в заложниках находятся от двух человек до нескольких.

Спецназ блокировал территорию вокруг банка. Появилось видео с места ЧП.