Ученые создали «калькулятор смерти» для пожилых

Группа исследователей из Канады создала «калькулятор смерти», который поможет понять меняющие потребности пожилых людей в уходе по мере того, как они стареют и дающий прогноз об окончании жизненного пути. Результаты исследования опубликовало научное издание Canadian Medical Association Journal.

Разработка получила название Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT), что переводится как «Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе». Инструмент, который предсказывает смерть в течение 6 месяцев, основан на данных более чем 491 000 пожилых людей, которые пользовались услугами по уходу на дому в течение 6-летнего периода с 2007 по 2013 год.

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«Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать. Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск с работы, чтобы побыть с родителем, или решить, когда отправиться в последний семейный отпуск вместе», — рассказала одна из авторов исследования, доктор Эми Хсу.

Инструмент предоставляет оценки выживаемости. Ученые обнаружили, что снижение способности человека выполнять повседневные действия, такие как соблюдение гигиены, пользование туалетом и передвижение, были более сильными сигналами о смерти в полугодичной перспективе, чем болезни, которые есть у человека.

Доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы отметил, что калькулятор позволит определить необходимость паллиативного лечения и улучшения качества жизни пациента. Он может использоваться в системе здравоохранения и помощи на дому.

Ранее ученые из Вашингтонского университета (США) провели исследование, оценив вероятность того, что к 2100 году любой человек сможет дожить до 120 лет. Ученые раскрыли, что существует более чем 99-процентная вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет. Исследование показало, что вероятность отметить свой 126-й день рождения составляет 89 процентов, а 128-й — 44 процента. По мнению специалистов, 130-летний юбилей встретят 13 процентов жителей планеты.