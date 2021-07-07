В Чечне решили создать национальный алфавит для незрячих людей. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Первый национальный алфавит, основанный на системе шрифта Брайля, даст незрячим возможность читать и печатать на родном языке. «Уже утверждена рабочая версия, но ее будут дорабатывать. Нам важно учесть нюансы, исключающие противоречия в переводе чеченского языка на азбуку Брайля, а также особенности, связанные с облегчением процесса восприятия и использования данного алфавита», — рассказал председатель общественный палаты Чечни и член рабочей группы по разработке алфавита Исмаил Денильханов.

В рабочую группу были включены представители власти, депутаты, общественные деятели и сотрудники коррекционных школ. Финальную версию проекта будут утверждать на законодательном уровне или постановлением правительства.

С 2007 году в регионе ежегодно проходит День чеченского языка, который традиционно отмечают в национальных костюмах. Кроме того, в Чечне организуют различные конкурсы и фестивали для популяризации родного языка.