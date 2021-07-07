Туристка засмотрелась на закат и сорвалась с 25-метровой скалы

Туристка засмотрелась на закат в живописном месте и насмерть сорвалась с 25-метровой скалы. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник, 6 июля, туристка из Бразилии Фернанда Морелла (Fernanda Morella) отправилась праздновать свой 33-й день рождения на знаменитые скалы Кенгуру-Пойнт, которые находятся в одноименном районе, недалеко от делового центра Брисбена (Австралия). Отмечается, что девушка засмотрелась на закат и случайно упала с 25-метровой высоты. Ее тело было найдено у подножья горы в 17:00 по местному времени.

Прибывшие на место происшествия парамедики констатировали смерть туристки. В настоящий момент полиция штата продолжает заниматься расследованием обстоятельств гибели Мореллы.

Скалы Кенгуру-Пойнт — популярное место для спусков на канатной дороге и скалолазания, расположенное в самом центре города на берегу реки Брисбен. После трагедии местные жители сообщали, что неоднократно видели людей, которые ведут себя опасно — устраивают на утесе пикники, ходят вдоль обрыва или сидят, свесив ноги с уступа.

Ранее в июне турист решил снять прогулку в горах и упал с обрыва в прямом эфире, общаясь с подписчиками. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина снимает панораму озера, однако вскоре теряет равновесие и поскальзывается на снегу на обрывистом склоне.

