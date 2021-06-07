Турист решил снять прогулку в горах и упал с обрыва в прямом эфире

Житель Норвегии решил снять свою прогулку в горах и упал с обрыва в прямом эфире, общаясь с подписчиками. Видео он разместил в своем Twitter-аккаунте.

В четверг, 3 июня, турист отправился в горы и во время прогулки вышел в прямой эфир, чтобы показать подписчикам красивые виды. На кадрах видно, как мужчина снимает панораму озера, однако вскоре теряет равновесие и поскальзывается на снегу на обрывистом склоне. При этом съемку он не прекратил.

После падения мужчина не мог двигаться. Спустя почти два часа за ним прилетел вертолет и эвакуировал в ближайшую больницу. Как выяснилось позже, норвежец сломал ногу в двух местах. Турист поделился самочувствием со своими подписчиками. По его словам, он находится в больнице и работает на ноутбуке, а через несколько дней у него должна быть операция.

В апреле турист отправился любоваться природой, облокотился на перила и умер. Мужчина разбился насмерть, сорвавшись со смотровой площадки во время посещения туристического маршрута на Майорке. Его тело обнаружили спасатели у подножья утеса Эс-Коломер.