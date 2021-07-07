Популярная певица скопировала фото принцессы Дианы и вызвала недоумение фанатов

Популярная американская певица и модель Сиара скопировала снимок принцессы Дианы и вызвала недоумение у фанатов. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

35-летняя исполнительница опубликовала в своем Instagram серию кадров с мужем, профессиональным игроком американского футбола Расселлом Уилсоном. Пара устроила фотосессию по случаю пятой годовщины свадьбы. Так, на одном из фото Сиара, одетая в длинную розовую футболку, выходит из помещения в сопровождении своего возлюбленного и двоих мужчин, которые своим внешним видом напоминают личную охрану.

Следом знаменитость разместила аналогичный снимок принцессы Дианы и принца Чарльза, который был сделан во время их визита в Венецию в 1985 году. Члены королевской семьи запечатлены на выходе из отеля в сопровождении двух мужчин в костюмах. «Ты всегда заставляешь меня чувствовать себя принцессой», — подписала Сиара пост, который набрал почти 500 тысяч лайков.

Поклонники певицы были озадачены сравнением ее брака с отношениями принцессы Дианы и принца Чарльза. «Она действительно не понимает, что Чарльз обращался с Дианой как с грязью», «Пожалуйста, не сравнивай свое прекрасное замужество с союзом Чарльза и Дианы. Их брак был пронизан изменами и ревностью», «Имитировать фото людей в токсичном браке, который трагически закончился, — последнее, что вам нужно», — писали они.

В мае внешнее сходство девушки с принцессой Дианой прославило ее в сети. Пользовательница соцсети Роуз Нора Анна (Rose Nora Anna) разместила на своей странице ролик, где показала процесс воссоздания прически и образа принцессы Дианы, в котором она появлялась на публике в 1981 году. «Копия принцессы Дианы в юности», — писали ей подписчики.