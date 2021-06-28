Знаменитостей уличили в копировании нарядов принцессы Дианы

Модный эксперт уличил звезд в плагиате нарядов, в которых ранее появлялась на публике принцесса Уэльская Диана. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модельер Дэвид Эмануэль (David Emanuel), разработавший дизайн свадебного платья принцессы Дианы, обратил внимание на то, что многие современные знаменитости копируют ее стиль. Дизайнер вспомнил несколько образов матери принцев Уильяма и Гарри и сравнил их с нарядами нынешних звезд.

Например, в 1995 году королевская особа вышла в свет в костюме розового цвета, который состоял из жакета с крупными пуговицами и юбки-карандаша. В мини-платье и пиджаке бренда Bottega Veneta такого же цвета 27 апреля папарацци запечатлели супермодель Хейли Бибер.

Помимо этого, принцесса Уэльская также ввела в моду джинсы модели mom, в которых ее неоднократно фотографировали на публике. Отмечается, что такие брюки вернулись в моду несколько лет назад и их не раз надевали манекенщицы Роузи Хантингтон-Уайтли, Белла Хадид и другие.

Вдобавок героиня материала задала тренд на короткие черные платья и велосипедки. Так, в первом предмете гардероба сфотографировалась в зеркало и поделилась кадром в Instagram предпринимательница Виктория Бекхэм, а в облегающих шортах разных цветов неоднократно снимали на улицах бизнесвумен Ким Кардашьян.

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Как сообщает издание, звезды также не раз составляли наряды с удлиненными кардиганами, которые часто надевала принцесса Диана. В описанной вещи часто появлялась на публике телеведущая Аманда Холден. Например, фотографы запечатлели ее в марте на выходе из радиостудии Heart FM в голубом шерстяном кардигане.

Согласно материалу, благодаря принцессе Уэльской также обрела широкую популярность одежда с рукавами-фонариками и широким воротником. В подобной одежде выходила в свет в феврале ведущая Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Майя Джама (Maya Jama), которая прошлась 24 июня по красной ковровой дорожке.

В июне Кейт Миддлтон пришла на саммит G7 в браслете с жемчугом и бриллиантами, который ранее принадлежал принцессе Диане. Она также была одета в платье-пальто от Alexander McQueen молочного цвета и туфли на каблуке.