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Аргентина раскрыла информацию о побочных эффектах после «Спутник V»

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Фото: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Минздрав Аргентины опубликовал отчет о ходе вакцинации в стране. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Согласно информации министерства, в Аргентине на данный момент осуществляется вакцинация тремя препаратами — российским «Спутником V» от Центра имени Гамалеи, Covishield от британско-шведской компании AstraZeneca и китайским Sinopharm. В ведомстве отмечают, что вакцина «Спутник V» является самой популярной: в стране уже использовали 6,9 миллиона доз препарата.

В отчете также приводится число случаев побочных эффектов, которые возникли после введения вакцины, хотя их появление не обязательно означает прямую причинно-следственную связь. Всего в стране было зарегистрировано 40 445 случаев побочных эффектов от «Спутник V». Таким образом в расчете на 100 тысяч аргентинцев, прошедших вакцинацию российским препаратом, у 548,73 человека проявились какие-либо последствия. Это составляет всего 0,55 процента от общего числа, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в Бахрейне подтвердила ее эффективность и безопасность. «Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тысяч человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3 процента через 14 дней после получения второго компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года», — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

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