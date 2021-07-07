Названы главные страхи мировых центробанков

Главными страхами специалистов центральных банков по управлению резервами стали инфляция, возможное продолжение коронавирусного кризиса и растущий уровень долга, пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса UBS. В исследовании, которое проводилось в апреле и июне, приняли участие представители почти 30 мировых центральных банков.

Более половины респондентов, 57 процентов, считают главным риском для глобальной экономики инфляцию — при том что еще в прошлом году о таких опасениях не заявлял ни один из опрошенных. 79 процентов респондентов в числе своих опасений назвали возможный провал в борьбе с пандемией, а 71 процент обеспокоен уровнем государственного долга.

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«Инфляция снова становится главным поводом беспокойства для представителей центральных банков. Большинство говорит, что ожидает ее роста, но не до очень высоких уровней. Так что, похоже, у регуляционного сообщества сложилось мнение, что то повышение инфляции, с которым мы сталкиваемся сейчас, временное», — объяснил глава подразделения стратегии и консультирования в UBS Массимилиано Кастелли.

Ростом инфляции обеспокоен и российский Центробанк, который на этом фоне в последние месяцы вынужден поднимать ключевую ставку. С 11 июня она составляет 5,5 процента, а глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключает и нового повышения в июле.

Для борьбы с ростом цен Банк России также планирует пересмотреть денежно-кредитную политику. Последний раз российский ЦБ делал это в конце 2014 года, отказавшись от обязательных валютных интервенций и перейдя к плавающему курсу рубля. Теперь регулятор планирует изменить подход к регулированию инфляции, однако детальной информации о сути будущих изменений пока нет.

