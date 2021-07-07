Британских банкиров задумали лишать денег за недостаток геев

Доходы руководителей британских банков и инвестиционных компаний могут привязать к доле геев, лесбиянок, инвалидов и представителей национальных меньшинств в коллективе, пишет The Guardian. С соответствующей инициативой выступили Банк Англии и Управление по финансовому регулированию (FCA).

Они задумали добиться того, чтобы высокопоставленные банкиры и финансисты напрямую отвечали за уровень гендерного, этнического и иного многообразия в своих организациях. Предполагается, что невысокий уровень представленности таких сотрудников будет лишать топ-менеджмент части зарплаты, которая может стать больше по мере прогресса в этом отношении.

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Регуляторы утверждают, что несмотря на достижения последних лет скорость изменений в коллективах остается недостаточно высокой, а финансовый сектор мог бы подать пример другим компаниям.

При этом в большинстве компаний отрасли уже есть определенные целевые показали по уровню многообразия сотрудников, и организации уже стремятся привязать к нему доходы руководства. Теперь Банк Англии и FCA намерены сделать такую привязку обязательной.

В феврале гендерная и этническая дискриминация, принятая в некоторых филиалах Google, обошлась компании в 3,8 миллиона долларов, выплаченных по мировому соглашению. Оказалось, что Google по-разному платил мужчинам и женщинам и не брал на работу азиатов. Корпорацию также обязали создать специальный фонд на 1,25 миллиона долларов, чтобы скорректировать доходы сотрудников.

Уровень гендерного разнообразия, как показало ранее исследование Credit Suisse, может напрямую влиять на стоимость их акций на бирже. Аналитики обнаружили, что представленность женщин в руководстве положительно сказывается на котировках. Организации, где в топ-менеджменте было не менее 20 процентов женщин, обошли предприятия с 15 процентами женщин в руководстве как минимум на пять процентов стоимости.