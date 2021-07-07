Житель Киева открыл стрельбу по полицейским и заперся в квартире. Об этом сообщает «Страна.ua».

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что утром 7 июля сотрудники полиции прибыли на вызов о семейной ссоре. Владелец квартиры, который, по предварительным данным, находится в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в них из охотничьего ружья. Один полицейский был ранен в руку, другой — в лицо.

После этого злоумышленник закрылся в квартире. На место выехало руководство Национальной полиции, полиции Киева и следственно-оперативные группы. В операции по задержанию участвует спецназ.

Родственник «стрелка» рассказал, что конфликт случился из-за жилья, передает Vesti.ua. По его словам, квартира была продана на электронных торгах во время локдауна, когда суды не работали. Скорее всего, жилплощадь была арестована.

В начале июня 61-летний житель Адлера застрелил двух судебных приставов. Он назвал их негодяями, которые решили отобрать у него землю.