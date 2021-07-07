Осужденный на пожизненный срок маньяк-милиционер сознался в убийстве россиянки

Осужденный на пожизненный срок за убийство двух девушек в 2005 году милиционер Олег Тен сознался еще в одном преступлении. Маньяк рассказал, что расправился с россиянкой в 2004 году. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По версии следствия, ночью 6 августа 2004 года в Петербурге мужчина занимался частным извозом на «Волге». Он посадил в свою машину пассажирку у станции метро «Пионерская». Во время поездки у них возник конфликт, после которого Тен задумал убить незнакомку. Около дома на улице Софьи Ковалевской он напал на девушку, вытащил ее из автомобиля, повалил на землю и нанес ей несколько ударов ножом. После расправы мужчина скрылся с места происшествия.

Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

В настоящее время расследование дела завершено. Тен предъявлено обвинение, на допросе он признался в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения.