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Российская школа закупит фуражки НКВД

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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российская школа закупит фуражки народного комиссариата внутренних дел СССР. Об этом в своем Telegram-канале пишет «Подъем».

Головные уборы понадобились средней общеобразовательной школе №5 в Сургуте. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок. В нем, среди всего прочего, указано десять фуражек НКВД «из василькового сукна с краповым околышем и малиновыми кантами».

В учебном учреждении уточнили, что головные уборы нужны для театральных постановок и мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Также там отметили, что сложности с атрибутикой возникают каждый год.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава сообщил, что в российской системе образования скоро будут происходить серьезные изменения. В частности, в ближайшее время начнется масштабная работа по улучшению качества обучения в школах и колледжах.

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