Скарлетт Йоханссон забеременела во второй раз

Американская актриса Скарлетт Йоханссон беременна вторым ребенком от своего мужа Колина Йоста. Об этом сообщает New York Post.

«Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут», — сообщил источник.

Другой собеседник газеты добавил: «Скарлетт беременна, но держала это в тайне».

Кроме того, 36-летняя звезда «Мстителей» не появилась на некоторых событиях, связанных с рекламой киноленты «Черная вдова». Как объяснил источник, Йоханссон не давала интервью в должном количестве и не появлялась на мероприятиях для продвижения «Черной вдовы» несмотря на то, что это крупный релиз студии Marvel и компании Disney, в котором она одновременно играет главную роль и является исполнительным продюсером.

Вместо публичных мероприятий актриса давала интервью прессе через Zoom, причем кадр был обрезан до плеч.

Для Скарлетт Йоханссон эта беременность — уже вторая. В 2008 году актриса вышла замуж за Ромена Дориака, в браке у них родилась дочь Роза. В 2010 году пара развелась, и спустя десять лет Йоханссон сыграла свадьбу с актером Колином Йостом.

