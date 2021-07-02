Скарлетт Йоханссон заговорит по-русски в новом фильме про Черную Вдову

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заговорит по-русски в новом фильме про супергероиню Черную Вдову. Об этом она сообщила в интервью РЕН ТВ.

Артистка рассказала, что в блокбастере также появится сводная сестра ее персонажа Наташа Романофф — Елена Белова, которую сыграет Флоренс Пью. Она тоже будет шпионкой и часто будет позволять себе нецензурные выражения. Йоханссон призналась, что знает пару слов на русском.

«"Сука" я знаю, "ладно". Собственно, оба их мы используем в фильме. Что я знаю? Я все выучила фонетически, то есть я это произнесла, но сейчас у меня из головы все вылетело», — призналась актриса.

По ее словам, картина покажет сложные отношения между сестрами. «Елена — это головная боль, она как короткий фитиль, он прогорает, и она не то что ненавидит, что Наташа не меняется, а она-то уже не та, но для нее это трудность в большинстве случаев. Наташа куда более прагматична, целенаправленна, и для нее тяжело иметь под боком человека, который вторгается в ее планы и на корню зарубает их иногда», — добавила Йоханссон.

Ранее она пожаловалась на «гиперсексуализацию» Черной Вдовы. Ее персонаж впервые появился в киновселенной Marvel в фильме «Железный человек 2». По словам артистки, в героине было много замечательных черт, но она была изображена слишком сексуальной. Йоханссон отметила, что в то время такое восприятие Черной Вдовы могло выглядеть как комплимент, но с тех пор ее взгляды изменились.