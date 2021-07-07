Социологи определили главного конкурента партии Зеленского

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) вышла на второе место по популярности среди украинских избирателей и стала главным конкурентом правящей «Слуги народа» на грядущих парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

По данным исследования, к концу июня 2021 года количество граждан, поддерживающих партию президента Украины Владимира Зеленского, стабилизировалось на уровне в 23 процента среди избирателей, которые определились со своим выбором, и уже не росло. Рейтинг ОПЗЖ, в свою очередь, закрепился на отметке в 18 процентов. Партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» пользуются доверием у 14 процентов украинцев.

Отмечается, что в это же время в восточных регионах страны ОПЗЖ является лидером электоральных симпатий — 30 процентов против 15 у «Слуги народа». Партия власти потеряла лидерство и в центральных областях — ее рейтинг уступает «Евросолидарности» как минимум два процента.

Всего в опросе приняли участие 2400 украинцев старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Он проводился в период с 18 по 28 июня. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский продолжает лидировать в электоральных симпатиях украинских граждан. В первом туре президентской гонки его готовы подержать около 30 граждан, во втором политик уверенно победил бы любого из своих конкурентов — 65 процентов голосов.