Из-за пандемии коронавируса и уменьшения глубины бронирования туроператоры вернули для россиян горящие туры со скидками до 40 процентов, сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор Travelata.ru Станислава Сацук рассказал, что горящие путевки доступны для россиян с прошлой недели. В компании Level.Travel подчеркнули, что подобные туры предлагают, в первую очередь, в турецкий город Даламан. Туроператоры объяснили, что россияне стали откладывать приобретение путевок, поэтому их стоимость пришлось снизить.

При этом спрос на поездки в Турцию вопреки предположениям представителей рынка оказался не ажиотажным. После пика бронирований сейчас фиксируется «охлаждение» — число туристов сократилось на 15 процентов. Минимальная стоимость недельного тура сократилась на 17 процентов до 29 тысяч рублей.

Представитель Национальной сети туристических агентств Игорь Блинов считает, что возвращение горящих туров негативно отразится на бизнесе, поскольку комиссия по ним становится минимальной. «Для агентов это накладывается на то, что многие туры реализуются на регулярных рейсах, за продажу билетов на которые мы не получаем комиссию, работая фактически себе в убыток», — отметил эксперт.

Российские туроператоры отказались от горящих туров еще в 2017 году. Этот формат исчез на фоне продолжающегося в течение двух лет кризиса на туристическом рынке.

