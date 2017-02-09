Российские туроператоры отказались от горящих туров

Российские туроператоры практически полностью отказались от продажи горящих туров. Если раньше на путевки со значительными скидками приходилось до 20 процентов продаж, то теперь речь идет о единичных случаях. Как пишет «Коммерсантъ», данный формат исчез на фоне продолжающегося в течении двух лет кризиса на туристическом рынке.

Представитель «ОнлайнТур» Игорь Блинов уточнил, что если до 2014 года около 15 процентов путевок продавались со значительным дисконтом, то сейчас таких предложений у компании практически нет. «Запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот», — отметил эксперт.

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С Блиновым согласна директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, за прошедшие два года доля горящих туров снизилась с 15-20 до 3-5 процентов.

Ломидзе уточнила, что одной из причин отсутствия подобных предложений на рынке можно назвать «закрытый» Египет и снизившуюся комиссию турагентов: если раньше по горящим путевкам ее размер мог достигать 30 процентов, то сейчас речь идет не более чем о 12-13 процентах.

В начале февраля в ходе опроса выяснилось, что большинство российских туристов готовы поменять планы на отдых в случае возобновления авиарейсов в Египет.