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Российские туроператоры отказались от горящих туров

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Российские туроператоры практически полностью отказались от продажи горящих туров. Если раньше на путевки со значительными скидками приходилось до 20 процентов продаж, то теперь речь идет о единичных случаях. Как пишет «Коммерсантъ», данный формат исчез на фоне продолжающегося в течении двух лет кризиса на туристическом рынке.

Представитель «ОнлайнТур» Игорь Блинов уточнил, что если до 2014 года около 15 процентов путевок продавались со значительным дисконтом, то сейчас таких предложений у компании практически нет. «Запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот», — отметил эксперт.

С Блиновым согласна директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, за прошедшие два года доля горящих туров снизилась с 15-20 до 3-5 процентов.

Ломидзе уточнила, что одной из причин отсутствия подобных предложений на рынке можно назвать «закрытый» Египет и снизившуюся комиссию турагентов: если раньше по горящим путевкам ее размер мог достигать 30 процентов, то сейчас речь идет не более чем о 12-13 процентах.

В начале февраля в ходе опроса выяснилось, что большинство российских туристов готовы поменять планы на отдых в случае возобновления авиарейсов в Египет.

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