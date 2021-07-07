Доходы богатейших российских чиновников выросли в пандемию

Реальные доходы российских госслужащих и депутатов за пандемийный 2020 год заметно выросли. К такому выводу пришло издание Forbes, проверившее опубликованные декларации о доходах.

Сотня богатейших из них увеличила свое состояние с 65,8 миллиарда в 2019 году до 75,9 миллиарда. При этом сам список обновился на треть — 34 из его участников не было в прошлом рейтинге. По методологии исследования, учитывался доход не только непосредственно чиновников и депутатов, но и членов их семей.

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Возглавил список депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Доход его семьи в минувшем году оказался выше 8,6 миллиарда рублей, что на 3,5 миллиарда больше, чем в 2019-м. Этому поспособствовал рост цен на золото на мировых рынках, так как Струков является президентом компании «Южуралзолото».

Следом за ним идет депутат законодательного собрания Камчатки Игорь Евтушок — 7,7 миллиарда рублей, из которых 2,7 приходится на супругу. Еще в 2019 году его семья декларировала доход в 5,5 миллиарда.

Замыкает тройку депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов. В прошлом рейтинге он занимал первое место, но за 2020-й его доход вырос с 6,2 миллиарда рублей только до 6,3 миллиарда. Кроме того, в марте Пашова арестовали по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Большинство участников рейтинга являются региональными или федеральными депутатами, а их высокий доход связан с семейным бизнесом. Для Госдумы на первом месте Александр Некрасов, владелец доли в строительном холдинге «Лидер Групп», чей семейный доход составил 2,8 миллиарда рублей. В Совете Федерации наибольший доход получил представитель Камчатки Валерий Пономарев — семейный доход 4,2 миллиарда рублей.

Среди глав регионов на первом месте находится глава Чечни Рамзан Кадыров с семейным доходом 382,7 миллиона рублей. А в правительстве больше всех заработал глава Минпромторга Денис Мантуров — 740 миллиона (754 миллиона семейный доход).