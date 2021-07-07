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Звезда реалити попыталась исправить последствия неудачной операции вибратором

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Кадр: ITV

Звезда британского реалити Love Island («Остров любви») Фэй Уинтер (Faye Winter) застала врасплох коллег рассказом о том, как она попыталась исправить последствия неудачной косметической хирургии с помощью секс-игрушки. Об этом сообщает The Mirror.

26-летняя участница программы пошутила, что после экспериментов с косметическими операциями ее лицо выглядело как морда коровы. Это произошло из-за того, что несколько лет назад ей неправильно ввели ботокс. Косметолог попал не в ту мышцу, поэтому у Уинтер расслабились все мышцы на лбу, а брови заметно опустились.

В тот момент героине реалити нужно было срочно уезжать в другой город, поэтому ей пришлось решать возникшую проблему по пути. Врачи посоветовали ей приложить ко лбу электрическую зубную щетку, которая должна была заставить мышцы двигаться.

«Моя зубная щетка была в багажнике машины, и единственное, что у меня было с собой — это моя сумочка. Я залезла в нее и подумала: "Хорошо. У меня в сумке есть вибратор". Так что я достала его и ехал в Лондон с гребаным вибратором на лбу!» — вспомнила Уинтер, смутив рассказом коллег по шоу.

Ранее другая звезда Love Island, Найл Аслам (Niall Aslam), заявил журналистам, что попал в психиатрическую клинику во время съемок передачи.

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