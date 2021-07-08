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Байден исключил падение правительства в Афганистане

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Фото: Michael Reynolds / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден исключил падение правительства Афганистана после вывода из страны американских сил. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Афганистан располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России).

Политик также опроверг недавние публикации о том, что разведка США прогнозирует падение правительства в течение полугода после вывода американских войск.

Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая. Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.

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