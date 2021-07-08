Пушков прокомментировал ответ НАТО на слова Зеленского о вступлении в альянс

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал ответ НАТО на слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в альянс.

По его мнению, в НАТО устали от «нагловатого украинского напора». «В НАТО не любят, когда им пытаются диктовать решения. Более того, решения, которые способны взорвать единство альянса, поскольку Европа, за исключением ее русофобского крыла, категорически не хочет видеть Украину в составе НАТО», — написал сенатор.

Пушков добавил, что Киев намерен паразитировать на альянсе. Он также считает, что страна нацелена на то, чтобы вовлечь НАТО в военный конфликт с Россией, чего Германия, Франция и Италия опасаются, «считая главной угрозой своей безопасности».

«Украина, по сути, и является носителем такой угрозы, а потому ее надо держать на расстоянии вытянутой руки: поддерживать, но не брать за нее ответственность. Думаю, так считают и в Вашингтоне, хотя открыто не говорят», — заявил Пушков.

7 июля Зеленский заявил, что Украина ожидает нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году. Он также отметил, что Киев уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в альянс.

Представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ответил, что реформы не могут гарантировать Киеву вступление в альянс. Аппатурай подчеркнул, что нет каких-либо четких критериев, выполнив которые можно стать членом НАТО. Это политическое решение, а не технические критерии, отметил он. Представитель генсека НАТО также добавил, что не только Украина должна хотеть вступить в организацию, но и военный блок должен быть готов принять ее.