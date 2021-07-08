Лавров оценил утверждения Запада об изоляции России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о том, что ряды друзей Москвы постоянно пополняются и ни о какой изоляции России, о которой говорят на Западе, не может быть и речи. Об этом глава ведомства заявил во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, передает ТАСС.

По его словам, долгосрочная внешнеполитическая линия, утвержденная президентом России Владимиром Путиным, носит стратегический выверенный характер, что дает Москве существенное конкурентное преимущество. Министр объяснил, что подобный подход позволяет России закрепить за собой образ надежного, предсказуемого и сильного партнера, который держит свое слово.

Лавров отметил, что сейчас Россия расширяет свои связи с подавляющим большинством государств, которые представляют более 80 процентов населения планеты, в рамках различных международных организаций. Поэтому любому непредвзятому человеку должно быть ясно, что ни о никакой изоляции России, о которой твердят западные коллеги, речи быть не может, резюмировал он.

В ходе выступления министр также заявил о чуть ли не ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю и внешнюю политику России. Он добавил, что западные страны предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров и готовой на любые уступки.

